الاتحاد يحصد سوبر كرة الصالات

غياب فريق الأهلي بنغازي وامتناعه عن لعب مباراة كأس السوبر في كرة القدم داخل الصالات لم يمنع فريق الاتحاد من مصافحة جمهوره العريض بمباراة استعراضيّة واجه فيها فريق الترسانة قبل أن يستلم اللقب بكلّ جدارة واستحقاق.

المباراة حسمها رفقاء الدوليّ محمد الشريف لمصلحتهم بثلاثة أهداف دون مقابل، نتيجة بيّنت الفروقات الكبيرة بين فريق الخماسيّات بنادي الاتحاد والفرق الأخرى، حيث الاهتمام والمزيج بين لاعبي الخبرة والشباب عكس الفرق الثانية التي لا تبدي اهتماما مماثلا بالكرة الخماسيّة التي كانت يوما اللعبة الجماعيّة الأكثر تشريفا لليبيا على الصعيدين الأفريقيّ وكذلك الدوليّ.

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