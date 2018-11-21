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الاتحاد يحصد سوبر كرة الصالات

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غياب فريق الأهلي بنغازي وامتناعه عن لعب مباراة كأس السوبر في كرة القدم داخل الصالات لم يمنع فريق الاتحاد من مصافحة جمهوره العريض بمباراة استعراضيّة واجه فيها فريق الترسانة قبل أن يستلم اللقب بكلّ جدارة واستحقاق.

المباراة حسمها رفقاء الدوليّ محمد الشريف لمصلحتهم بثلاثة أهداف دون مقابل، نتيجة بيّنت الفروقات الكبيرة بين فريق الخماسيّات بنادي الاتحاد والفرق الأخرى، حيث الاهتمام والمزيج بين لاعبي الخبرة والشباب عكس الفرق الثانية التي لا تبدي اهتماما مماثلا بالكرة الخماسيّة التي كانت يوما اللعبة الجماعيّة الأكثر تشريفا لليبيا على الصعيدين الأفريقيّ وكذلك الدوليّ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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