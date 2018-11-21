“ايكاردي” و”ديبالا” يفتتحان رصيديهما الدولي أمام المكسيك

تغلب المنتخب الأرجنتيني على ضيفه المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة كوردوبا الأرجنتينية، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح مهاجم إنتر ميلانو “ماورو إيكاردي” أول أهداف الألبيسيليستي منذ الدقيقة الثانية، ليسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب التانغو، وفي الدقيقة الـ87 عزز البديل “باولو ديبالا” ثنائية الأرجنتين ليبصم على أول أهدافه الدولية.

وكانت الأرجنتين قد تغلبت بذات النتيجة على المكسيك قبل أيام ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض بطولة كوبا أمريكا الصيف القادم بالبرازيل.

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