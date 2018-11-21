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“ايكاردي” و”ديبالا” يفتتحان رصيديهما الدولي أمام المكسيك

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب المنتخب الأرجنتيني على ضيفه المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة كوردوبا الأرجنتينية، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وافتتح مهاجم إنتر ميلانو “ماورو إيكاردي” أول أهداف الألبيسيليستي منذ الدقيقة الثانية، ليسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب التانغو، وفي الدقيقة الـ87 عزز البديل “باولو ديبالا” ثنائية الأرجنتين ليبصم على أول أهدافه الدولية.

وكانت الأرجنتين قد تغلبت بذات النتيجة على المكسيك قبل أيام ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض بطولة كوبا أمريكا الصيف القادم بالبرازيل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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