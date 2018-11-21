طاقم تحكيم إثيوبي لموقعة النصر الأفريقية

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” طاقم تحكيم من إثيوبيا لقيادة مباراة النصر وضيفه هلال والجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .

أعلن “الكاف” عبر موقعه الرسمي أن الحكم “ليمما نيقوسييه” سيقود مباراة الذهاب في الـ27 من الشهر الجاري، بينما سيساعده كل من “بيلاتشيو أولا” كمساعد أول و”ييتايو” كمساعد ثانٍ، فيما سيكون “تاديسي إدريسي” حكما رابعا للمباراة، وسيراقب المباراة الحكم المغربي عبد الله أبو القاسم.

من جانب آخر أكد “الكاف” أنه كلّف طاقم تحكيم مصري لمباراة الإياب التي ستجرى في الرابع من ديسمبر المقبل في العاصمة جوبا بقيادة الحكم الأول محمد معروف، فيما سيساعده سمير جمال كمساعد أول وأحمد طه كمساعد ثانٍ وإبراهيم نور كحكم رابع، وسيراقب المباراة الإريتري كيدان ميليي ترفي.

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