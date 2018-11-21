العيساوي يقود تدريبات النصر بالقاهرة

خاض النصر بطل الدوري الممتاز الموسم الماضي حصته التدريبية الأولى بقيادة مدربه فوزي العيساوي الذي انضم إلى تدريبات الفريق بعد قيادته المنتخب الوطني في مباراة السيشل ضمن تصفيات الكان.

وركز العيساوي والطاقم التدريبي للنصر على الخطط التكتيكية بعدما كان النصر قد بدأ معسكره التدريبي الأيام الماضية، والتركيز على الجانب البدني للاعبين بعد عودة عدد من اللاعبين المصابين كأسامة البدوي ومحمد الفطيسي.

وانضم رفقة العيساوي كل من اللاعبين خالد مجدي وعبد الله بلعم، بعدما قادوا المنتخب الوطني لفوز كبير أمام منتخب السيشل في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

ويلتقي النصر أمام ضيفه هلال جوبا الجنوب سوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، حيث سيخوض مواجهة الذهاب في الـ27 من الشهر الجاري على ملعب بيتروسبورت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية