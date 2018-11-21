“تشفيرين” و”أنيلي” ينفيان إقامة بطولة السوبر

نفى كل من “ألكسندر تشيفرين” رئيس الاتحاد الأوروبي و”أندريا أنيلي” رئيس رابطة الأندية الأوروبية إمكانية إقامة دوري السوبر الأوروبي واصفين إقامته بالخيال.

“تشيفرين” قال في تصريحاته لـ (بي بي سي) إنّ اليويفا يسير في اتجاه تطوير المسابقات الموجودة، وتقليص عدد المباريات المحلية وتطوير مسابقة دوري الأبطال، من جانبه نفى “أندريا أنييلي” أيّ فكرة لإقامة مسابقة أوروبية ثالثة للأندية، مؤكدا عدم وجود هذه الفكرة عند الأندية الكبيرة في القارة، ويأتي هذا بعد أنْ نشرتْ مجلة “در شبيغل” تسريبا حول نية الأندية الأوروبية إقامة منافسة جديدة تحت مسمى السوبر الأوروبي، انطلاقا من 2021.

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