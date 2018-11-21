أرسنال يضحى بمحمد الننى لتمويل صفقة فورنالس نجم فياريال

أبدى أوناى إيمرى المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي اهتمامه بضم بابلو فورنالس لاعب وسط فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ذكرت صحيفة “ماركا”الإسبانية، إن مدرب أرسنال حدد نجم وسط فياريال لتدعيم منطقة خط الوسط الهجومي وسيقوم بتمويل الصفقة عن طريق الاستغناء عن بعض لاعبيه وأبرزهم محمد الننى لاعب المنتخب الوطني.

ويتمسك أوناى إيمرى بضم بابلو فورالنيس صاحب الـ 22 من فياريال بالرغم من رفض الأخير بيعه لفولهام ووستهام منافسي أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أوضحت الصحيفة، أن أرسنال سيضطر إلى بيع محمد الننى مقابل 20 مليون يورو في يناير المقبل، من أجل تدعيم صفقة بابلو فورنالس وإستقطابه إلى ملعب الإمارات وإرتداء قميص “المدفعجية”.

وشارك بابلو فورنالس مع فياريال الأسباني في 17 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم وأحرز 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

يرتبط بابلو فورنالس بعقد مع فياريال الأسباني ينتهي في يونيو 2022.

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