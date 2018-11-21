باريس سان جيرمان يتلقى أخبارا سعيدة عن إصابة نيمار ومبابى

تلقى نادي باريس سان جيرمان أنباءا سعيدة من معسكري منتخبي فرنسا والبرازيل، عقب القلق الذي انتشر بين جماهير النادي لإصابة الثنائي كيليان مبابى ونيمار مع الفريقين على الترتيب أمس.

وغادر مبابى ودية فرنسا وأوروجواي في الشوط الأول متأثرا بإصابة في الكتف، ونفس الأمر كرره نيمار في ودية البرازيل والكاميرون بعدما خرج لإصابة فى قدمه.

وقال ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عقب اللقاء: “لا توجد شكوى محددة، لقد صدمنا وعانى مبابى من الألم، لكن لا أعتقد أن هناك أي إصابة خطيرة”.

في الوقت نفسه طمأن نيمار جماهيره عبر إنستجرام ووجه الشكر لهم على دعمه بعد خروجه مصابا من مباراة الكاميرون، وأوضح “لا أعتقد أن هناك إصابة خطيرة”.

وينتظر باريس سان جيرمان عودة الثنائي للخضوع لفحوصات طبية لحسم موقفهما من مواجهة تولوز يوم السبت المقبل، وبعدها لقاء ليفربول المصيري في حديقة الأمراء ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يصارع الفريق على إحدى بطاقتي التأهل مع الريدز ونابولي والنجم الأحمر.

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