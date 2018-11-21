راموس وليفاندوفسكى أبرز ضحايا الإصابات خلال أسبوع “فيفا”

شهد أسبوع “فيفا” تعرض العديد من اللاعبين للإصابة خلال المباريات التي شهدتها أجندة “فيفا” في جميع قارات العالم سواء الرسمية منها أو الودية.

وستكون أندية هؤلاء اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة مع منتخبات بلادهم الأكثر تضررًا، نظرًا لكثرة المباريات القوية التي تنتظرهم سواء محليًا أو أوروبيًا.

التقرير التالي يستعرض أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال أسبوع “فيفا”:

سيرجيو راموس

تعرض قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد لإصابة في الفخذ خلال مواجهة المنتخب الكرواتي في دوري الأمم الأوروبية، الأمر الذي تسبب في خروجه من معسكر اللاروخا، وغاب عن اللقاء الودي أمام البوسنة والهرسك، ومن المتوقع أن يفتقده الفريق الملكي في مواجهة إيبار يوم السبت المقبل بالليجا.

روبرت ليفاندوفسكى

أصيب نجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني خلال مواجهة التشيك الودية على مستوى الركبة، الأمر الذي تسبب في خروجه من معسكر منتخب بلاده، وتحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء فورتونا دوسلدورف السبت المقبل في البوندزليجا.

إيفان راكيتيتش

تعرض نجم المنتخب الكرواتي وفريق برشلونة لإصابة عضلية في فخذ القدم اليمنى على هامش مشاركته في لقاء نظيره منتخب إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية، ليغادر على أثرها معسكر منتخب بلاده، وغاب عن مواجهة المنتخب الإنجليزي في الجولة الأخيرة من البطولة.

بيرناردو سيلفا

ترك لاعب مانشستر سيت الإنجليزي معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة، ليغيب عن المواجهة الأخيرة في دوري مجموعات الأمم الأوروبية أمام المنتخب البولندي، وتحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء وست هام يوم السبت المقبل في البريميرليج.

أليسيو رومانيولى

تلقى المنتخب الإيطالي وفريق ميلان ضربة موجعة بإصابة المدافع صاحب الـ23 عامًا قبل مواجهة منتخب البرتغال في الجولة الخامسة بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وأكد الروسونيرى أن مدافعه سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.

سيمى فيرساليكو

تعرض مدافع المنتخب الكرواتي وفريق إنتر ميلان الإيطالي لإصابة خلال مواجهة المنتخب الإنجليزي في الجولة السادسة والأخيرة بدوري الأمم الأوروبية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى قوة الإصابة التي يعانى منها.

جونى اوتو

تلقى فريق ولفرهامبتون ضربة موجعة بعد إصابة مدافعه الإسباني خلال مواجهة منتخب البوسنة والهرسك الودية، بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، وهو الأمر الذي سوف يجعله يغيب عن مباريات فريقه حتى نهاية العام الحالي.

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