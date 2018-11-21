ريال مدريد يدرس الاستغناء عن لاعبه الكرواتي

نشر موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني أن ريال مدريد يريد استعادة الدولي الكرواتي “ماثيو كوفاسيتش” المعار إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي منذ الصيف الماضي.

وأكد الموقع قد نشر في صفحته الرئيسية أن بطل أوروبا قد يفكر في بيع لاعب الوسط في مزاد علني في حال إصراره على الرحيل مثلما فعل بعد الانتهاء من كأس العالم وحصوله على المركز الثاني مع منتخب بلاده في المونديال الماضي.

وأوضح أن الفريق الإسباني لن يقدم أي تنازلات للاعب الكرواتي وذلك بعدما استغل الصحافة بعد الانتهاء من المونديال من أجل الإعلان عن رغبته في ترك ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن هنالك عدة أندية أوروبية تطمح لخطف اللاعب بعد انتهاء إعارته إلى تشيلسي اللندني.

الجدير بالذكر أن “ماثيو كوفاسيتش” لم يقدم المستوى المرجو في تشكيلة تشيلسي إلى الآن ويشارك بصورة غير منتظمة أساسياً ضمن خطة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

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