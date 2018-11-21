رقم سلبي لسيميوني مع أتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة المرتقبة

يدخل المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، لقاء قمة الدوري الاسباني أمام نظيره برشلونة السبت برقم سلبي والذي يجمعهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في الجولة الـ13 بالدوري الإسباني.

وفى مسيرة سيميوني مع أتلتيكو مدريد واجه الروخي بلانكوس نظيره برشلونة 13 مرة في مسابقة الليجا، ولم يستطع الفوز في أي مباراة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، إلى أن سيموني واجه الفري الكتالونس 13 مرة في الدوري تلقى خلالها 9 هزائم بينما تعادل 4 مرات،وتمكن سيميوني من إلحاق الهزيمة ببرشلونة مرتين سابقتين ولكن في مسابقات أخرى.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الاسباني 24 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الوصيف إشبيلية.

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