بديل نيمار يهدي الانتصار للسامبا أمام الكاميرون

تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الكاميروني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب بليتشيلي في إنجلترا ضمن أسبوع الفيفا الدولي.

وخرج المهاجم نيمار دا سيلفا من المباراة منذ الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول بعدما اشتكى من إصابة على مستوى الفخد ليتم تعويضه بمهاجم إيفرتون الإنجليزي ريتشارليسون في الدقيقة الثامنة.

وسجل المهاجم البديل ريتشارليسون دي أندريد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ45 من زمن الشوط الأول .

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الكاميروني لاستضافة أمم أفريقيا الصيف المقبل فيما تستعد البرازيل هي الأخرى لاستقبال النسخة الأولى بعد المائة لكوبا أمريكا في يونيو من العام المقبل.

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