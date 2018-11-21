البنزرتى: رئيس الاتحاد التونسي وراء الهزيمة أمام مصر والمغرب

حمل فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، مسئولية هزيمة “نسور قرطاج” أمام مصر والمغرب.

وخسر منتخب تونس الجمعة الماضية أمام مصر بنتيجة 2 – 3 في المباراة التي جمعتهما بملعب “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون، قبل أن يخسر أمام المغرب بهدف دون مقابل في المباراة الودية الني جمعتهما اليوم بملعب “رادس”.

وقال فوزي البنزرتي في تصريحات لموقع “الصريح أونلاين” التونسي: “وديع الجرىء هو من يتحمل النتائج السلبية للمنتخب التونسي وليس ماهر الكنزاري المدير الفني، لأن الجرئ من يختار لاعبي منتخب تونس ويحدد التشكيلة الأساسية، وهو من يتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمنتخب”.

وكان وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر إقالة فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس بشكل مفاجيء الشهر الماضي على الرغم من قيادته لمنتخب “نسور قرطاج” للصعود إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

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