المنتخب المغربي يفوز على تونس في ودية الجيران

انتصر المنتخب المغربي أمام مضيفه تونس عندما تغلب عليه 1-0 في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات الطرفين لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون العام المقبل.

حيث يدين المغرب بفوزه إلى مهاجم ليغانيس الإسباني يوسف النصيري الذي سجل الهدف الوحيد.

هذا وجاءت المباراة مثيرة بين المنتخبين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما، ونجح المنتخب المغربي في تحقيق فوزه الثاني توالياً على جاره بعد الأول بالنتيجة ذاتها ودياً أيضا في 28 مارس 2017.

كما شهدت نهاية المباراة أحداثا مؤسفة إثر مشادة بين حارس مرمى تونس فاروق بن مصطفى ولاعب الوسط المغربي فيصل فجر كادت أن تتحول إلى اشتباكات جماعية إثر تدخل المدافع مروان دا كوستا.

