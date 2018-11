إصابة في الكتف تحرم مبابي من إكمال مباراة فرنسا والأورغواي

اضطر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي على مغادرة الملعب في المباراة الدولية بكرة القدم بين منتخب بلاده فرنسا بطل العالم وضيفه الأوروغوياني وذلك بسبب إصابة في الكتف بعد نصف ساعة.

حيث تعرض الدولي الواعد إلى الإصابة في كتفه الأيمن عندما سقط داخل منطقة جزاء المنتخب الضيف، وحاول مواصلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك عدم إكمال المباراة ليترك مكانه لفلوريان توفان.

هذا وتعتبر إصابة مبابي ضربة موجعة جديدة للنادي الباريسي خصوصاً وأنها جاءت بعد دقائق قليلة من اضطرار زميله الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا للخروج مصابا في العضلة اليمنى للمحالب في الدقيقة الثامنة من المباراة الدولية الودية ضد الكاميرون في مدينة ميلتون الإنجليزية.

وتأتي إصابة نجمين باريس سان جيرمان قبل مباراة فريقهما ضد تولوز في الدوري المحلي السبت المقبل، والقمة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

