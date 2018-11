كشف نادي برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني، أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق أمس الثلاثاء.

حيث تشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 26 عاماً، دفعة لفريقه الذي يستعد للحلول ضيفاً السبت القادم على أتلتيكو مدريد في أبرز مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الليغا الإسبانية.

هذا وكان برشلونة قد أعلن في الثامن من نوفمبر أن اللاعب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تعرض لتمزق صغير في عضلة الفخذ ذات الرأسين في الساق اليسرى، وسيغيب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ومن المرجح أن يحصل فريق المدرب أرنستو فالفيردي الجمعة على الضوء الأخضر لإدراج اللاعب الدولي في تشكيلة المباراة التي تقام على ملعب “واندا متروبوليتانو” في مدريد.

وستعطي عودة كوتينيو حلولا إضافية لفالفيردي في ظل إصابة لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي أعلن ناديه في نهاية الأسبوع المنصرم، تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال مباراة بين منتخب بلاده وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

The post كوتينيو يعود لأداء التمارين مع برشلونة بعد إصابة في عضلات الفخذ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا