لاعب وسط جديد يدخل مخططـات برشلونة

لايزال فريق برشلونة الإسباني يبحث عن لاعب وسط ذو إمكانيات عالية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من الفريق الكاتالوني إن إدارة النادي بدأت التحرك بضم لاعب وسط ليون الفرنسي تانجي ندومبيلي وذلك بعدما بات ركيزة أساسية في النادي الفرنسي ولاعباً مهما في صفوف أبطال العالم في المباريات الأخيرة.

وانضم اللاعب الشاب لصفوف ليون الموسم الماضي 2017/2018 بعد أن كان لاعباً لفريق أميان الفرنسي.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة في حال فشله في ضم لاعب وسط أياكس الهولندي فرينكي دي يونغ أو لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو فإن ندومبيلي سيكون الخيار الأمثل لتشكيلة المدرب إرنيستو فالفيردي.

ورأت الصحيفة الإسبانية أن السكرتير الفني بإدارة برشلونة ولاعبه السابق الفرنسي إيريك أبيدال وبعض المقربين منه في النادي الفرنسي سيساعدون النادي الكاتالوني في ضم اللاعب الشاب بحكم العلاقة الجيدة بين أبيدال ورئيس ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس، لكن رئيس الفريق الفرنسي طلب مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الذي سينتهي عقده صيف عام 2023، وشارك اللاعب مع ليون في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم إضافة إلى أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا.

ويقدم اللاعب صاحب الـ21 عاماً موسما متميزاً برفقة أولمبيك ليون ويظهر قدرات كبيرة في خط الوسط إذ سجل هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى منذ انطلاق الموسم.

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