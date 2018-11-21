الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين طاقم تحكيم أثيوبي لمباراة النصر بدوري الأبطال

العنوان-القاهرة

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) طاقما تحكيميا من إثيوبيا بقيادة ليمما نيقوسييه، ومساعدة بيلاتشيو أولا، وييتايو ثانيا، وتاديسي إدريسي حكما رابعا، لمباراة الذهاب بين النصر وضيفه هلال واو الجنوب سوداني في القاهرة في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وسيراقب اللقاء المغربي عبدالله أبوالقاسم.

بينما تم تكليف طاقم تحكيم مصري لمواجهة الإياب في الرابع من ديسمبر المقبل في جوبا بقيادة محمد معروف، ومساعديه سمير جمال أولا وأحمد طه ثانيا، وسيكون إبراهيم نور الدين حكما رابعا وسيراقب اللقاء كيدان ميليي ترفي من إريتريا.

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