نيمار يجتمع بوكيل برشلونة سرا من أجل العودة للكامب نو

تخطت عودة نيمار دا سيلفا إلى برشلونة مرحلة الإشاعات والتكهنات، حيث إن مسألة رجوع النجم البرازيلي بدأت تأخد الطابع الرسمي

فبحسب مصادر صحفية برازيلية فإن وكيل نادي برشلونة في أميركا الجنوبية ان اندري كوري قام باصطحاب نيمار ووالده بعد أحد تدريبات المنتخب البرازيلي في لندن خلال الأسبوع الجاري، حيث ناقش معهم إمكانية عودة نجم السيليساو للكامب نو

على الجانب الآخر فإن المدير الرياضي للفريق الكتالوني سيجورا ألملح في وقت سابق إلى عودة اللاعب السابق للبار

قائلا :

(أي لاعب شاب يرحل عن النادي من أجل المال، فلا مكان لعودته، ولكن الظروف تختلف مع نيمار

يشار الى أن الشرط الجزائي في عقد نيمار هو 222 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي اشترى به النادي الباريسي اللاعب من برشلونة

هذا ويحظى نيمار بترحيب أسطورة الفري ليونيل ميسي والمهاجم الاورغواياني لويس سواريز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية