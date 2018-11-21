“هالك” الإيراني يواجه “الوحش” في نزال الرعب

وافق بطل بريطاني في بناء الأجسام يُوصف بأكثر الأشخاص “رعبا في العالم” أو “الوحش”، مؤخرا، على نزال مع العملاق الإيراني المعروف باسم “هالك” وسط ترقب الجمهور لما سيكون عليه “نزال الرعب”.

ويشتهر “وحش بريطانيا” مارتن فورد الذي يصل وزنه إلى 143 كيلوغرام بعضلاته المفتولة والوشوم الكثيرة على جسده.

وبعدما وقّع البطل الذي يصل طوله إلى مترين عقدا مع منظمة بولندية لفنون القتال، وافق على النزال لمواجهة “هالك” الإيراني.

ولا يتعدى طول المقاتل الإيراني سجاد غريبي 1.85 مترا، لكنه معروف أيضا بقوامه الضخم وعضلاته القوية التي يستعرضها على الدوام في صور على المنصات الاجتماعية.

وسبق للرياضي الإيراني أن وعد في وقت سابق بأن يساعد في الحرب ضد تنظيم داعش، لكن غريبي لم يشارك في رياضة قتالية من ذي قبل حتى وإن كانت له دراية بالمصارعة.

ومن شراهة البطل البريطاني، أنه يتناول 20 من بياض البيض في العشاء إلى جانب ثلاث بيضات كاملة و300 غرام من الجبن وزيت الزيتون وصلصة الصويا.

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