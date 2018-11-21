الشط يكشف حقيقة مشاركته في الدوري

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت إدارة نادي الشط رفضها لعب الدوري الليبي لكرة القدم، فمن المفترض أن يلتقي الاتحاد والشط اليوم الأربعاء بملعب مصراتة في افتتاح مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثانية.

وقال مدير الكرة في نادي الشط كمال الترهوني إن الفريق الأول لكرة القدم في النادي لن يخوض مباراة الاتحاد اليوم في مدينة مصراتة .

وأضاف الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ لم يتم إبلاغنا حتى بتقديم موعد المباراة، ولدينا الكثير من المطالب وتم التواصل مع رئيس المكتب التنفيذي جمال الجعفري خلال اجملع الجمعية العمومية السابق في مصراتة .

وعبر دير الكرة في نادي الشط عن استيائه من عدم اهتمام الجعفري بمتطلبات نادية .

ورفضت عدة أندية من بينها الشط انطلاق الدوري الممتاز مطالباً بعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية إلا أن الاتحاد الليبي أكد أنه لابد من انطلاق المسابقة ومن ثم عقد اجتماع الجمعية إذا كان هناك نصاب قانوني .

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