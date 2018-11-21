بواتينغ يغازل باريس سان جيرمان

لم يستبعد مدافع المنتخب الألماني وبايرن ميونخ جيروم بواتيغ إمكانية انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي في المستقبل، مبينا تركيزه حاليا مع فريقه في الموسم الجاري لقيادته لحصد الألقاب.

بواتينغ وفي تصريحات لصحيفة بيلد أجل الحديث عن مستقبله حتى نهاية الموسم، ملمحا للتغيرات الكبيرة التي قد تحدث وتجعله في العاصمة الفرنسية حيث أبدى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان أكثر من مرة رغبة في كسب خدماته.

وعن الموسم الجاري قال بواتينغ بأنه لا داعي لتغيير جلد الفريق بالكامل حتى يستطيع الفريق البافاري استعادة الصدارة وتحقيق اللقب خصوصا وأن البطولة لا تزال في بدايتها، إذ يرى بواتينغ أنه وزملاءه قادرون على استعادة ريادة المسابقة الألمانية مع الجولات القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية