طالب أسطورة ريال مدريد السابق روبيرتو كارلوس مواطنه النجم البرازيلي نيمار بالانتقال من نادي باريس سان جرمان إلى العملاق المدريدي في الميركاتو الصيفي القادم.

وخلال تصريحات صحيفة لروبيرتو كارلوس تغزل الظهير الأسطوري للكرة البرازيلية كثيراً بنيمار، وأبدى اعجابه بقدراته وحثه على الانتقال لنادي ريال مدريد رغم كافة الأنباء التي تؤكد بأنه في طريقه للعودة الى صفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني. ونقل عن كارلوس قوله: “نيمار لاعب كرة قدم يتمتع بإمكانيات رائعة أعتقد أنه سيكون الأفضل في العالم خلال وقت قريب، فنادي ريال مدريد ليس بحاجة للاعب مثله فحسب بل كل الأندية العالمية الكبرى تحتاج إلى لاعب يصنع الفارق بإمكانياته”. كما تحدث كارلوس عن تعاقد ريال مدريد مع موطنيه فينيسوس جونيور ورودريغو الذي قد يبدأ مسيرته مع الملكي يناير المقبل حيث قال: “نأمل أن يحافظ الثنائي على قدراتهم من أجل أن يصبحوا أبطالا عظماء بهذا النادي الكبير”. وتألق نيمار كثيراً رفقة نادي برشلونة الذي استمر بين جدرانه لأربعة مواسم كاملة حقق خلالها العديد من الألقاب الهامة وأبرزها السوبر الإسباني والليغا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً. وفي صيف عام 2017 فاجأ نيمار الجميع بالرحيل عن نادي برشلونة والانتقال لصفوف نادي باريس سان جرمان الفرنسي عن طريق فسخ عقده مع البلوغرانا مقابل 222 مليون يورو.

