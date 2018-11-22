بعد انقطاع لسنوات ..ليبيا تشارك في دورة تونس الدولية لسباقات الهجن

تنطلق في الأول من شهر ديسمبر المقبل دورة تونس الدولية لسباقات الهجن “المهاري” بدوز في نسختها الثالثة، وبمشاركة عربية وغربية واسعة.

وستشهد الدورة التي ستستمر لمدة يومين هما الأول و الثاني من ديسمبر المقبل مشاركة مهمة ومميزة لفرسان طوارق ليبيا بعد انقطاع عن المشاركات الدولية استمر لقرابة سبع سنوات.

ولا يرجع سبب تميز سباق الهجن عند الطوارق إلى الفوز بالسباق ماديا فقط، وإنما إلى وقعه الاجتماعي الذي يبدو الأكثر أهمية، حيث يظفر الفارس الفائز بمكانة اجتماعية مرموقة وسط أهله وقبيلته، وعند الفرسان في مختلف قبائل الصحراء.

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