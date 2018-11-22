مؤيد اللافي ينضم إلى اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر

كشفت مصادر مقربة من اللاعب الدولي مؤيد اللافي، مهاجم فريق الأهلي طرابلس والشباب السعودي السابق، أن اللافي وقع بشكل رسمي على عقود انضمام إلى فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر.

وقالت المصادر إن اللاعب خضع لفحوصات الكشف الطبي، بنادي اتحاد العاصمة الجزائري واجتاز الكشوفات بنجاح، لافتة إلى أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي سيكون خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يكون تسجيل اللاعب في سجلات فريق اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

الجدير بالذكر أن مؤيد اللافي أصبح حرا منذ شهر سبتمبر الماضي بعدما نجاح المحامي الخاص به أنيس بن ميم، في فسخ عقد اللاعب مع الشباب السعودي بقضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وإكمال كل مستحقات مؤيد مع ناديه السابق.

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