كاراسكو يفقد أعصابه ويكسر أنف زميله

خلال تدريبات فريق داليان الصيني تحول تلاحم بين جين بينجشيانيج والبلجيكي كاراسكو إلى شجار نجم عنه كسر أنف اللاعب الصيني، ونقل على إثره إلى المستشفى.

الدولي البلجيكي قدّم اعتذاره، وأبدى ندمه عن تصرفه من خلال تسجيل فيديو قصير قام الفريق الصيني بنشره في وقت لاحق، وتعهد أيضا بتعويض بينجشيانج بمبلغ 10 آلاف يورو. وختم تسجيله “جين لاعب طيب والشجارات دائما ما تحصل في كرة القدم”.

وكان صاحب الـ25 ربيعا ساهم بشكل كبير في إنقاذ ناديه من الهبوط إلى الدرجة الثانية حيث سجل 7 أهداف وأهدى زملاءه 9 تمريرات حاسمة.

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