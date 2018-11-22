ليبيا تعلن المشاركة بالبطولة العربية للشطرنج في الإمارات

أعلن الاتحاد الليبي للشطرنج برئاسة، فوزي بورجيعه، مشاركة ليبيا في بطولة العرب للشطرنج الفردي التي ستقام بالإمارات بداية من 26 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تدفع ليبيا بثلاثة لاعبين في البطولة ، وهم: حسين الصابري وعلي المجبري ومحمد أبورزيقة.

وكالات

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