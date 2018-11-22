القرقني يحصل على البطاقة الاحترافية ويعلن استعداده لـ”مستر أولمبيا”

أعلن البطل العالمي في رياضة بناء الأجسام، كمال القرقني، عن استعداده للمشاركة ببطولة “مستر أولمبيا” التي ستقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القرقنى في تصريحات لبرنامج “نبأ سبورت” :” لقد استلمت البطاقة الإحترافية التي تجدد سنويا، دون أي مشكلة، وذلك بسبب الأرقام المميزة التي حققتها في الفترة الأخيرة”.

وتابع :” أنا حاليا أخضع للعلاج من الإصابة التي ألمت بي مؤخرا، وستكون بداية الاستعدادات في يناير القادم، لبطولة مستر اولمبيا، وهى الوحيدة التي سأشارك فيها خلال الفترة المقبلة نظرا لأهميتها خاصة أنها تأتى فى المرتبة الثانية من حيث أهميتها”.

وأكمل :” للأسف أقوم حاليا بالاستعدادات على نفقتي الخاصة ولا يوجد أي دعم مادي من قبل وزارة الشباب والرياضة، رغم أنني أمثل ليبيا في المحافل الدولية”.

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