المغرب تسعى لاستضافة مونديال 2030 بشراكة إسبانية برتغالية

يبدو أن المغرب بدأ في طرق أبواب تنظيم كأس العالم من جديد، وهذه المرّة بنكهة أوروبية بعد الجهود الإسبانية من أجل تنظيم ثلاثي لمونديال 2030 بالتشارك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، هذا ما أبرزته صحيفة “اس” على غلافها.

وعنونت الصحيفة الإسبانية: نحو كأس العالم 2030 واضعةً صورة ملك المغرب محمد السادس رفقة رئيس الحكومة الإسبانية بيدور سانشيز؛ وتواجه حظوظ الملف الثلاثي منافسة شرسة من ملف الأورغواي والأرجنتين المزدوج، الذي يتسلح بمرور مائة عام عن تنظيم أول كأس عالم في الأورغواي، ووجود الأورغواي والأرجنتين حينها في النهائي.

يُشار إلى أنَّ إسبانيا سبقَ لها تنظيم مونديال 1982 أمّا المغرب فقد حاولَ أكثرَ من مرة التقدم بملف لاستضافة العرس العالمي دون جدوى.

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