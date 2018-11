تحذيرات لغوارديولا بعد الإشادة بحكم ديربي السيتي ويونايتد

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء بتوجيه تحذير إلى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على خلفية تعليقات حول حكم مباراة دربي المدينة ضد الغريم مانشستر يونايتد.

حيث خالف غوارديولا قواعد الاتحاد الإنجليزي وتطرق إلى ملاءمة اختيار الحكم أنطوني تايلور لقيادة المباراة التي استضافها سيتي في 11 نوفمبر الحالي، وانتهت بفوز فريقه 3-1.

هذا تطرق غوارديولا في تصريحات قبل المباراة، إلى صوابية هذا الخيار لكون تايلور يتحدر من إحدى ضواحي مانشستر، على رغم تشديده على عدم التشكيك بنزاهة الحكم وحياديته، إلا أن الاتحاد الإنجليزي قرر تحذير المدرب السابق لناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، نظرا لأن قواعده تمنع المدربين من الحديث عن الحكام قبل المباريات.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد غرم مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني في نوفمبر 2016، بسبب حديثه عن تايلور قبل مباراة ضد ليفربول. إلا أن تلك الغرامة المالية فرضت لكون مورينيو كان قد تلقى إنذارا سابقا على خلفية الحديث عن الحكام.

