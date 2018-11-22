حصاد 218 الرياضي: أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية

حظي الجمهور الرياضي الأسبوع المنقضي بأحداث رياضية كثيرة تنوعت في أهميتها والمتعة التي قدمتها لعشاقها.

أبرز حدث للشارع المحلي طبعا هو فوز المنتخب الوطني على نظيره السيشيل بنتيجة عريضة دخلت التاريخ كأكبر حصيلة للفرسان خارج الديار في تصفيات أمم أفريقيا، وضمنت له البقاء في السباق، خاصّة بعد تعادل المنتخبين النيجيري والجنوب أفريقي، لتبقى فرضية تأهل المنتخب مؤجلة إلى مارس المقبل.

محليا أيضا وضمن البطولة التنشيطية الودية تأهل كل من فريق الأهلي طرابلس والمدينة إلى نهائي المسابقة الودية التي ستجري اليوم الخميس على ملعب أبو سليم بحضور الجمهور.

إلى كرة القدم داخل الصالات؛ حيث خطف الاتحاد لقب كأس السوبر للعبة بعد أن خاض مباراة استعراضية أمام الترسانة ليتوج على إثرها باللقب وسط جماهيره

في سياق الألقاب والبطولات تُوّج فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة كأس السوبر لهذا الموسم وسط احتفال وحضور جماهيري غفير وبإجراء مباراة استعراضية أمام النجم الساحلي التونسي الذي حلَّ في ليبيا ليشارك الأبطال فرحتهم

في الأخبار العربية يعدّ تجديد المغرب طلبه لاستضافة كأس العالم 2030 الحدث الأبرز فبعد مرّات كثيرة واجه فيها الرفض ها هو الآن يقدّم ملفا مشتركا مع إسبانيا والبرتغال

في الكرة العالمية يستحوذ دوري الأمم الأوروبية على الاهتمام في ظلّ وجود أسماء كبيرة سواء من المنتخبات أو النجوم، وتأهّلت هولندا والبرتغال وإنجلترا وسويسرا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة بإزاحتهم أعتى المنتخبات وأبرزهم فرنسا بطلة العالم وكرواتيا الوصيفة وبلجيكا وألمانيا

وفي الكرة الصفراء يحدث الألماني زيفريف المفاجأة بفوزه على الصربي دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا بلقب البطولة الختامية لأساتذة التنس والتي أقيمت في لندن.

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