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التعادل السلبي يسود مباراة شباب الجبل والوطن العربي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل اليوم فريق أواسط شباب الجبل الأصابعة بهدف مقابل هدف على فريق أواسط الوطن العربي

أبي عيسى، على أرضية ملعب المدينة الرياضية غريان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول لدوري الفئات السنية التابع للاتحاد الفرعي المنطقة الغربية.

جاء هدف فريق الوطن العربي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد انتهاء الفترة الأولى بالتّعادل السلبيّ وبعد إضاعة العديد من الفرص من الفريقين، ثم عدّل فريق شباب الجبل الأصابعة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتضم المجموعة الثانية في دوري الفئات السنية التابع للاتّحاد الفرعي المنطقة الغربية فئة الأواسط شباب الجبل الأصابعة، الوطن العربي أبي عيسى، الجزيرة زوارة، النجوم الصابرية، المستقبل الجميل، بن زيدون الحرشة، الانتصار العجيلات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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