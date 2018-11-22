عصافير الجمباز في بنغازي مواهب تنتظر التحليق

تحتضن الصالة المركزيّة ببنغازي للجمباز مجموعة من الفراشات الليبيّات الحالمات برفع راية الوطن عاليا في هذه اللعبة التي أحببنها وحرصن على ممارستها.

تمارس الصالة نشاطها تحت إشراف اللجنة الفنيّة للجمباز في بنغازي وتفتح أبوابها ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الأحد والثلاثاء والخميس تستقبل شابات وأطفالا في عمر الزهور لا يقلّ عمرهم عن 4 سنوات ولا يزيد على 14 سنة.

تأخذنا لنداء كلّ هذه التفاصيل المدرّبة التي تدعو المسؤولين لتزويد الصالة بالتجهيزات اللازمة والدعم المادّيّ والمعنويّ لأنّ المواهب التي برزت تحت إشرافها تبشّر بمستقبل زاهر وبمواهب من شأنها نقش أسمائها على الصعيد العالميّ في هذه اللعبة.

أحلام العصافير لن تظلّ أحلاما لو وجدت الداعمين والمؤمنين بغد أفضل وبمواهب تنتظر فقط من يعبّد لها الطريق لتمرّ من المحلّيّة إلى العالميّة .

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