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مدرب جنوب أفريقيا يبدأ الاستعداد لمواجهة ليبيا مبكرا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدرب جنوب أفريقيا “ستيوارت باكستر” ضرورة قيام منتخب جنوب أفريقيا ببعض الاستعدادات قبل مواجهة المنتخب الوطني في شهر مارس المقبل.

في نفس الوقت يدرك “ستيوارت” صعوبة إجراء مباراة ودية أو معسكر تدريبي “للبافانا بافانا” خارج رزنامة الفيفا الدولية.

حيث إن الاتحاد الدولي للعبة لن يتيح للاعبين الدوليين الالتحاق بمنتخباتهم قبل 5 أيام من موعد المباراة.

وستقام المباراة المرتبقة بين ليبيا وجنوب أفريقيا أحد يومي الجمعة 21 مارس أو السبت 22 مارس.

وفي حال فازت ليبيا، فإنها ستذهب إلى البطولة مباشرة، أما التعادل أو خسارة المنتخب الوطني سيعني ترشح جنوب أفريقيا لكان الكاميرون 2019.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا عقب تعادله مع نيجيريا بهدف لمثله بدأ الاستعداد مبكراً للجولة الأخيرة بتعادله مع البارجواي في مباراة ودية بهدف لمثله يوم الثلاثاء الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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