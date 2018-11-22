الأهلي يتوج بلقب البطولة التنشيطية على حساب المدينة

فاز الأهلي طرابلس بلقب البطولة التنشيطية التي شارك فيها عدد من أندية الممتاز تحت شعار “ليبيا تجمعنا”.

وأقيمت المباراة الختامية ضمن البطولة على ملعب أبوسليم مساء اليوم الخميس بين المدينة والأهلي طرابلس، إذ احتاج الأخير إلى اللجوء لضربات الحظ ليرجّح كفته ويفوز برمز الكأس بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بنتيجة سلبية.

ونجح في تنفيذ ركلات الترجيح للاهلي طرابلس، أنيس سلتو، وسالم عبلو، بينما أضاع الزليطي والفيتوري ركلتيهما ولم ينجح أي من لاعبي المدينة في إحراز أي ضربة جزاء في شباك الأهلي طرابلس.

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