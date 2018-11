ساديو ماني لن يغادر فريق ليفربول لوقت طويل

أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني وافق على تمديد عقده مع الفريق.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن ماني سيظل مع ليفربول لفترة طويلة، دون الكشف عن مدة العقد الجديد أو أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن انضم في 28 يونيو 2016، إلى نادي ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني في عقد مدته خمس سنوات. إنتقاله بهذا السعر جعل منه أغلى صفقة انتقال لاعب افريقي في التاريخ في ذلك الوقت.

في 14 أغسطس، شارك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، وسجل الهدف الرابع في مباراة الفوز 4–3 خارج ملعبه ضد أرسنال.

في 20 أبريل 2017، تم اختيار ماني في فريق الموسم للدوري الإنجليزي لهذا العام بعد تسجيله 13 هدف في أول موسم له مع ليفربول. وعلى الرغم من غيابه عن الجزء الأخير من الموسم بسبب الاصابة، حصل ماني على جائزة أفضل لاعب في ليفربول في 9 مايو 2017.

