“البارسا” يقترب من “صانع أهداف”.. فرنسي

شغل اللاعب الفرنسي الشاب “تانغي ندومبيلي” اهتمامات أندية عدة حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية عبر أدائه القوي والاحترافي مع ناديه الفرنسي أوليمبيك ليون، لكن الأنظار تركزت عليه أكثر الأسبوع الماضي حينما أشركه المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم “ديدييه ديشان” لمدة 9 دقائق مع “الديوك” في مواجهة منتخب هولندا في دوري بطولة الأمم الأوروبية للمنتخبات، إذ أظهر “ندومبيلي” براعة في التمريرات، ومحاولاته المتكررة لـ”صناعة الأهداف” رغم الدقائق القليلة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية، فإن اللاعب الفرنسي الشاب الذي قد أصبح موضوعاً على “رادار” نادي برشلونة الإسباني، الذي يبحث فعليا منذ أشهر عن “صانع أهداف” ، و”صانع تمريرات حاسمة” للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية، بعد أن أخفقت مساعيه نحو هذا الهدف في موسم الانتقالات الصيفية التي أعقبت نهائيات بطولة كأس العالم التي استضافتها روسيا بين منتصفي شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وطبقا لتقرير الصحيفة الرياضية فإن النادي الفرنسي الذي يلعب له “ندومبيلي” قد يستغل الموقف ويرفع سعر اللاعب الفرنسي صوب “رقم مفاجئ” لـ”البرسا”، إذ يتردد أن “أوليمبيك ليون” قد يطلب 60 مليون يورو لصفقة اللاعب الذي أثار الانتباه في الأشهر الماضية، وهو رقم لا تُعْرف قدرة النادي الإسباني على دفعه في ظل خطط لشراء لاعبين إضافيين.

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