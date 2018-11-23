كوبا ليبارتادورس: موقعة الحسم بين البوكا والريفر

لا يرتبط جنون الكرة وعشقها بمستوى اللاعبين وأسمائهم أو الرواتب التي يتقاضونها، وإن لم يبد هذا الكلام منطقيّا، فيجب عليك أن تشاهد جماهير الريفر بليت والبوكا جونيور.

سيكون ملعب المونيمونتال مساء الغد شاهدا على ملحمة من العيار الثقيل، تجمع بين قطبي الكرة اللاتينيّة الأرجنتينيّين ريفر بليت وبوكا جونيور، ضمن بطولة الكوبا ليبرتادورس لحساب الجولة الختاميّة.

صاحب الأرض والجمهور الذي يملك ثلاثة ألقاب من المسابقة؛ يسعى لتعزيز الإنجاز الذي قام به في مباراة الذّهاب حين عاد بتعادل ثمين من أرض غريمه التقليدي، بتسجيله هدفين مقابل هدفين، لكنّ الباندا يعلم جيدا أنّ المهمّة لن تكون سهلة نحو التتويج الرّابع، والمشاركة في كأس العالم للأندية.

أمّا بوكا جونيور الذي يملك ستّة ألقاب في خزائنه، سيحاول جاهدا ردّ اعتباره أمام جماهيره التي تخطّت الـ50 ألفا فقط، أثناء تدريبات المجموعة، وليثأر من خصمه الذي خطف منه نقطة ثمينة داخل عرينه، خاصّة أنّها النسخة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب، فبداية من الموسم القادم سيجرى النهائي على ملعب محايد في مباراة واحدة تحدّد هويّة البطل.

مباراة لا تحتمل التكهّن ولا تخضع لأيّ حسابات، وسيأخذ الجمهور فيها دورا مهمّا، وسيكون اللاعب السحريّ الذي سيحرّك اللاعبين، ويبثّ الحماس وروح الانتصار حتى آخر اللحظات.

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