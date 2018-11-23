لقاء حاسم بين سيجمع أتليتيكو مدريد وبرشلونة

يغادر برشلونة غدا إقليم كتالونيا ليحطّ الرّحال في المدينة الملكيّة لمواجهة أتليتيكو مدريد ضمن الجولة الـ13 من الدّوري الإسباني لكرة القدم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

لن يكون أمام برشلونة المتصدّر برصيد 24 نقطة حلّ سوى العودة بالفوز للابتعاد عن ملاحقيه المباشرين الذين ينتظرون تعثّره للقفز في خانة المركز الأوّل، إذ لا يفصل الكتلان عن إشبيلية وأتليتيكو وديبورتيفو ألافيس سوى نقطة واحدة، ورغم أنّ البلوغرانا لم يعرف طعم الهزيمة في غياب ميسي الذي عانى من الإصابة، فإنّ عودته تعدّ مكسبا وورقة رابحة لفالفيردي الذي حالفه الحظّ أيضا بتعافي كوتينهو في ظلّ غياب راكيتيتش.

وستفتح كتيبة سيميوني أبوابها لضيفها متسلّحة بجمهور عريض وعلى الأرض الملكيّة يأملون افتكاك الزعامة ومواصلة رحلة الليغا بمعنويات مرتفعة، خاصّة بعد الخسارة الماضية التي تكبّدها الكتلان على يد بيتيس بأربعة أهداف لثلاثة ويشهد اللقاء أيضا عودة دييغو كوستا للتشكيلة رغم بعض الغيابات الأخرى التي يأمل سيميوني أن تشكّل عائقا يمنعه من اقتلاع الثلاث نقاط من هذه القمّة

مباراة سيحتدم فيها الصّراع على الصدارة وستكون النقاط الثلاثة بالنسبة لكلا الفريقين مطلبا عزيزا، لن يدّخروا جهدا من أجل الحصول عليه.

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