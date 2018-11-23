تشلسي يمدد تعاقده مع كانتي

جدد تشلسي الإنجليزي عقد متوسط ميدانه الدولي الفرنسي نغولو مدة 5 سنوات إضافية، قاطعا بذلك الطريق على كل الأندية الأوروبية الراغبة بضمه.

ورغم أن موقع تشلسي لم يبرز التفاصيل المالية للعقد الجديد غير أن مصادر صحفية رجحت أن يتقاضى كانتي مايزيد عن 300 ألف يورو بصورة أسبوعية وهو الأمر الذي خطط له تشلسي كثيرا لحماية اللاعب القادم من ليستر سيتي في صيف 2016 .

وعبر اللاعب المساهم في تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي موسم 2016-2017 عن سعادته بهذه الخطوة مثنيا على الإضافات الكبيرة التي حققها منذ انضمامه للفريق وتحسنه كلاعب خط وسط بارز، مختتما حديثه بالثناء على العاصمة لندن الذي تأقلم فيها كانتي على حد قوله.

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