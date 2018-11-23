شارابوفا: النجاح المبكر مأزق.. وللتواصل الاجتماعي سلبياته

ترى النجمة الروسية ماريا شاربوفا أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تؤثر بشكل كبير على اللاعبين الشباب، خصوصا أن الدخول لهذا العالم يفرض عليك التطرق لكل الآراء حتى تلك التي لاتتحدث بشكل جيد عنك وهو مايؤثر على مستوى الظهور في المباريات والمواعيد الرسمية.

تصريحات صاحب الألقاب الـ5 في البطولات الكبرى أبرزها موقع “تنس وورلد أميركا” حيث قالت اللاعبة إن النجاج في سن مبكرة أيضا من شأنه تعقيد بقية المشوار نظرا للضغوطات التي تتسلط على الشاب المتوج باللقب في إشارة منها لتتويجها في سن الـ17 عاما بلقب ويمبلدون.

شاربوفا قالت إن النجاح في “غراند سلام” في سن مبكرة سيخطف الأضواء ويصبح اللاعب على أغلفة المجلات والصور الأولى في كل مكان وهو ماسيفقد نفس اللاعب تركيزه للمواصلة بذات التفوق والنجاح في أغلب الأحيان.

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