أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بياناً بخصوص تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والتعاون ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

وأوضحت لجنة المسابقات رسمياً في بيان رسمي تأجيل مباراة الأسبوع الأول للمجموعة الأولى بين الأهلي بنغازي والتعاون وذلك ونظراً لارتباط فريق مدينة بنغازي بمعسكر خارجي بالعاصمة المصرية القاهرة قبل المشاركة الأفريقية، إلا أن اللجنة لم تحدد أي موعد جديد لخوض أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

ومن المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم في الموعد المقرر مسبقاً من لجنة المسابقات.

ويواجه الأهلي بنغازي فريق اف سي نواذيبو الموريتاني لحساب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط مباراة الذهاب الأربعاء المقبل.

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