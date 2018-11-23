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تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والتعاون

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بياناً بخصوص تأجيل مباراة الأهلي بنغازي والتعاون ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

وأوضحت لجنة المسابقات رسمياً في بيان رسمي تأجيل مباراة الأسبوع الأول للمجموعة الأولى بين الأهلي بنغازي والتعاون وذلك ونظراً لارتباط فريق مدينة بنغازي بمعسكر خارجي بالعاصمة المصرية القاهرة قبل المشاركة الأفريقية، إلا أن اللجنة لم تحدد أي موعد جديد لخوض أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

ومن المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم في الموعد المقرر مسبقاً من لجنة المسابقات.

ويواجه الأهلي بنغازي فريق اف سي نواذيبو الموريتاني لحساب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيستضيف ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة نواكشوط مباراة الذهاب الأربعاء المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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