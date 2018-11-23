جماهير ريال مدريد تحسم صفقة “نيمار”

أشارت إذاعة “كادينا كوبيه” أن ريال مدريد الأسباني تراجع عن رغبته في التعاقد مع نجم باري سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا والتي كان يسعى أن يتمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب اعتراض جماهير النادي الملكي على الصفقة.

وأكد نفس المصدر أن الميرنغي بدأ فعلا بالبحث عن بديل آخر للتعاقد معه بعد انسحابه جديا من المنافسة على ضم نجم برشلونة السابق إلى صفوفه ليعوض الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو.

ويأتي سبب التراجع بعد استطلاع للرأي أقيم بين مع جماهير ريال مدريد خلال الفترة الماضية رفضوا فيه بشكل قطعي تواجد الآكس كتلان في صفوف ناديهم.

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