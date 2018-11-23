السنغالي ماني يمدد عقده مع ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي مساء أمس الخميس توصله لاتفاق رسمي مع مهاجمه السنغالي ساديو ماني يقضي بتمديد عقده لأربعة مواسم قادمة.

وأكد النادي عبر موقعه الرسمي أن نجمه السنغالي سيستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2023 ليقطع كل الطرق أمام الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وانضم ماني بعقد مدته 5 سنوات إلى الريدز في يونيو 2016 قادماً من ساوثهامتون مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليشارك في 89 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 40 هدفاً .

وتحصل النجم السنغالي على جائزة أفضل لاعب في النادي في موسمه الأول، ليساهم في قيادة الريدز للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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