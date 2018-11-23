لجنة معاينة مكلفة بتفقد المؤسسات الشبابية

قامت لجنة مكلفة من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة عمر سميع المستشار الإداري بالهيئة برفقة رئيس مجلس الرياضة بالزاوية بزيارة لعدد من المرافق الرياضية والإدارية والشبابية التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة بالمنطقة الغربية.

وقامت البعثة بزيارة مدينة الزاوية ونادي الأولمبي ونادي اساريا وبيوت الشباب بالمدينة وغيرهم من المناطق للوقوف على أبرز مشاكلهم والعوائق التي تواجههم ولتحديد المنشآت التي تتطلب صيانة وتحديثا.

وتم كذلك توثيق المشاريع المتوقفة في هذه المرافق والاطلاع على الأسباب الحقيقة وراء التعطيلات وعدم استكمالها ليرفعوا التقرير المفصل للمسؤولين لإيجاد حلول جذرية وإعادة المؤسسات الشبابية للعمل من جديد.

ولن تقف أعمال اللجنة عند هذا الحد، فالبرنامج ما زال حافلا بمحطات أخرى، والتالية ستكون منطقة باطن الجبل لتشمل كامل المدن بالجنوب والشرق.

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