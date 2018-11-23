تعرف على ملعب مباراة الأهلي بنغازي وبطل موريتانيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في مراسلة لنظيره الليبي أنه اختار ملعب “شيخا ولد بيديا”، لاحتضان مباراة “إف سي نواذيبو”، وضيفه الأهلي بنغازي الأربعاء المقبل ، في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي بنغازي، للمواجهة المرتقبة بمعسكر خارجي في جمهورية مصر العربية.
من جهته قرر الأهلي بنغازي مواجهة “نواذيبو” ، لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في العاصمة المصرية القاهرة على ملعب “بترو سبورت” .
وجاء ذلك لتعذر إقامة اللقاء في ليبيا بسبب الحظر على ملاعبها من قبل “الكاف”.
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