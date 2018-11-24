طائرة الاتحاد المصراتي تسجل فوزها الرابع

تغلب الاتحاد المصراتي على الأفريقي زليتن بثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات الأسبوع السادس لذهاب المجموعة الثانية، في المباراة التي أقيمت على أرضية صالة مصراتة الدولية للألعاب الرياضية مساء أمس الجمعة.

وتمكن الاتحاد المصراتي من إنهاء الشوط الأول بخمس وعشرين لعشرين، في حين انتهى الشوط الثاني لمصلحة الاتحاد المصراتي بصعوبة بفارق نقطتين بسبعٍ وعشرين لخمسٍ وعشرين ، قبل أن يحسم فريق مدينة مصراتة الشوط الأخير بفارق عشر نقاط بخمسٍ وعشرين لخمس عشرة.

ليحصد الاتحاد المصراتي نقطته الثانية عشرة في ترتيب المجموعة ويحقق انتصاره الرابع هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة .

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