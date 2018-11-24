اخبار الرياضة

أرسنال قريب من موهبة بلجيكية

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب أرسنال الإنجليزي من إتمام التعاقد مع البلجيكي الشاب  لياندرو تروسارد لاعب جينج البلجيكي؛ لتعويض الغياب الاضطراري للمهاجم داني ويلبيك المتعرّض مؤخّرا لإصابة خطيرة.

التقرير تناقلته صحيفة “مترو” التي أكدت قرب النادي اللندني من ضم صاحب الـ23 عاما في يناير القادم، إذ لا ترغب إدارة الأرسنال تفويت فرصة التعاقد مع اللاعب الذي نجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 4 آخرين في 18 مباراة في بلجيكا بمختلف البطولات هذا الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه جوزيف كومير وكيل أعمال اللاعب وجود اهتمام من أرسنال لضم موكله، عكس توتنهام الذي لم يهتم بتروسارد رغم عرض وكيل أعمال اللاعب موكله على النادي اللندني الآخر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك