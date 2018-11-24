أرسنال قريب من موهبة بلجيكية

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب أرسنال الإنجليزي من إتمام التعاقد مع البلجيكي الشاب لياندرو تروسارد لاعب جينج البلجيكي؛ لتعويض الغياب الاضطراري للمهاجم داني ويلبيك المتعرّض مؤخّرا لإصابة خطيرة.

التقرير تناقلته صحيفة “مترو” التي أكدت قرب النادي اللندني من ضم صاحب الـ23 عاما في يناير القادم، إذ لا ترغب إدارة الأرسنال تفويت فرصة التعاقد مع اللاعب الذي نجح في تسجيل 14 هدفا وصنع 4 آخرين في 18 مباراة في بلجيكا بمختلف البطولات هذا الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه جوزيف كومير وكيل أعمال اللاعب وجود اهتمام من أرسنال لضم موكله، عكس توتنهام الذي لم يهتم بتروسارد رغم عرض وكيل أعمال اللاعب موكله على النادي اللندني الآخر .

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