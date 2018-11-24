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ألكاسير في دورتموند حتى 2023

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بروسيا دورتموند الألماني أمس الجمعة إتمام تعاقده رسميا مع مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير ليمتد عقده حتى صيف 2023.

وأكد متصدر الدوري الألماني أنه قام بتفعيل بند شراء اللاعب من برشلونة بعدما كان معارا منذ الصيف الماضي حتى انتهاء الموسم، لكن إدارة دورتموند سارعت إلى شراء عقد اللاعب دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

وشارك ألكاسير مع بروسيا دورتموند في 8 مباريات كلاعب بديل وسجل 9 أهداف ليكسب ثقة المدرب السويسري لوسيان فافر.

ويلتقي متصدر الترتيب مساء اليوم مع مضيفه ماينز ضمن الجولة الثانية عشرة من البوندسليغا حيث يأمل بروسيا الوصول للنقطة الثلاثين والابتعاد بالصدارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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