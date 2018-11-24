اخبار الرياضة

انطلاق دوري الكرة المصغرة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن الأسبوع الأول لدوري كرة القدم المصغرة تعادل فريق النضال مع فريق العبور أم الجرسان بهدفين لمثلهما في المجموعة الخامسة.

وكانت الجولة الأولى للدوري انطلقت مساء الجمعة بعدد من المباريات، إذ تغلّب القصر من فرسطاء على الباروني جادو بأربعة أهداف لهدفين، فيما تفوق الوحدة الرحيبات على طمزين بهدف نظيف، والنصر على فريق يفرن بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتجرى مساء اليوم 4 مباريات في نفس المجموعة حيث يلتقي الوحدة الويفات أمام فريق الازدهار بالقلعة وككلة أمام المسيرة بمنطقة بئر الغنم والتحدي أمام النضال ويواجه الوحدة بالزنتان فريق النجم الرابطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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