انطلاق دوري الكرة المصغرة

ضمن الأسبوع الأول لدوري كرة القدم المصغرة تعادل فريق النضال مع فريق العبور أم الجرسان بهدفين لمثلهما في المجموعة الخامسة.

وكانت الجولة الأولى للدوري انطلقت مساء الجمعة بعدد من المباريات، إذ تغلّب القصر من فرسطاء على الباروني جادو بأربعة أهداف لهدفين، فيما تفوق الوحدة الرحيبات على طمزين بهدف نظيف، والنصر على فريق يفرن بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتجرى مساء اليوم 4 مباريات في نفس المجموعة حيث يلتقي الوحدة الويفات أمام فريق الازدهار بالقلعة وككلة أمام المسيرة بمنطقة بئر الغنم والتحدي أمام النضال ويواجه الوحدة بالزنتان فريق النجم الرابطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية