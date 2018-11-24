كرواتيا تقترب من التتويج بكأس ديفيز

تغلّبَ الكرواتي “مارين سيليتش” على الفرنسي “جو ويلفريد تسونجا” بثلاث مجموعات دونَ ردّ ضمنَ كأس “ديفيز” للتنس المقامة بمدينة ليل الفرنسية.

وأنهى اللاعب الكرواتي المجموعة الأولى بستة مقابل ثلاثة؛ ليواصل تألّقه في المجموعة الثانية ويُنهيها بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة قبل أن ينهي المجموعة الأخيرة بستة لأربعة.

ليهدي مارين سيليتش النقطة الثانية لكرواتيا بعد فوز بورنا شوريتش في اللقاء الأوّل على جيرمي شاردي بثلاث مجموعات دونَ مقابل.

لتصبح كرواتيا أقرب من أيّ وقت مضى إلى الفوز بلقبها الثاني في كأس ديفز حيث تحتاج إلى انتصار واحد في مبارياتها الثلاثة المتبقية في البطولة.

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